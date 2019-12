Il consigliere regionale di FdI che ama la caccia e insulta le donne animaliste

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) "Dedico questa vignetta a tutte le signorinee vegane che in questi giorni mi hanno fatto dono dei loro insulti e delle loro minacce, solo per il fatto che sono un appassionatotore": così ilveneto, Sergio Berlato, sotto una vignetta sessista e di pessimo gusto in cui si vede una donna a una visita ginecologica. Il medico le chiede da quanto tempo non ha rapporti sessuali e le indica uno schermo su cui si vede una ragnatela.

