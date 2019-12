Il ciclista Nic Dlamini è stato malmentato da alcuni ranger di un parco naturale

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019) IlNicdadi unUno spiacevole episodio ha visto protagonista ilsudafricano del Team NTT Nicche, mentre si allenava nei pressi delTable Mountain Park in Sudafrica vicino a Città del Capo, èfermato e malmenato dadella zona. LEGGI ANCHE: Aru, Quintana, Froome e gli altri. La rivincita del 2020 Cosa è successo a NicUn semplice allenamento si è rivelato un grosso guaio per. Le motivazioni circa l’aggressione non sono ancora note: c’è chi parla di mancanza di permessi necessari per potersi allenare nei pressi del, ma l’aggressione subita non è sicuramente giustificabile. A seguito della colluttazione, il corridore 24enne ha riportato la frattura dell’omero del braccio sinistro ed è ricoverato attualmente in un ...

