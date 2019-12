Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di venerdì 27 dicembre 2019)Juniors2020 – Dopo 23 anni di sponsorizzazione, a partire dal 2020 ilJuniors lascerà Nike, che cesserà così di essere partner tecnico del club argentino. Gli Xeneizes abbracceranno, brand con il quale sigleranno un contratto di 10 anni per un corrispettivo fisso vicino ai 100 milioni di dollari. La… L'articolo Ilper

Davide_1899 : RT @CalcioFinanza: Il #BocaJuniors è pronto per #Adidas, prime immagini della nuova maglia - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Il Boca pronto per Adidas, prime immagini della nuova maglia: Boca Juniors maglia 2020 – Dopo 2… - CalcioFinanza : Il #BocaJuniors è pronto per #Adidas, prime immagini della nuova maglia -