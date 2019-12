Il bimbo nato senza occhi e abbandonato dalla madre ha trovato una nuova famiglia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) È affetto da anoftalmia, una patologia che comporta l’ascompleta di uno o entrambi i bulbi oculari. Nel suo caso, i bulbi oculari mancano entrambi e così Sasha è cieconascita. Dopo un lungo periodo a cercare unache si prendesse cura di lui, finalmente la bella notizia è arrivata e il bambino ha passato le vacanze di Natale nella suacasa. Sasha è figlio di una giovane ragazza, cresciuta in Russia in un orfanotrofio: secondo quanto riportato dal Siberian Times, quando il piccolo è, la mamma ha subito capito di non potersi prendere cura di lui come avrebbe voluto e come sarebbe stato necessario e per questo lo ha affidato alle cure di un’infermiera, a Tomsk. Nei giorni scorsi è arrivata l’adozione. “È successo durante quest’ultimo mese… Non possiamo rivelare ulteriori dettagli sulla. Siamo, ovviamente, molto felici ...

