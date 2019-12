Il bambino nato senza occhi e abbandonato dalla mamma ha trovato una famiglia

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sasha, ile abbando, ora ha una nuovaIl piccolo Sasha, il, ha una nuova. La sua storia aveva commosso il mondo, dopo che il piccolo era stato abbandoalla nascita per via della sua malformazione. Dopo aver tanto atteso, ora Sasha ha finalmente realizzato il suo sogno: quello di avere una casa e tante persone pronte ad amarlo. Ilbulbi oculari a causa di una rara condizione, non vedrà mai. La sua malattia riguarda solo altri due bambini al mondo. La sua, molto giovane, ha deciso di rinunciare al piccolo perché non si riteneva capace di potergli dare l’aiuto di cui avrebbe avuto bisogno. La donna, cresciuta in un orfanotrofio russo, ha quinti affidato il piccolo alle cure di un’infermiera di Tomsk, in Russia. Adesso Sasha ha già otto mesi e haunache si prenderà ...

