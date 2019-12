Ida Platano | Natale senza Riccardo Guarnieri ma con una persona speciale Foto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Idasono usciti da Uomini e Donne. Insieme. E il matrimonio ora sembra farsi più vicino. Se infatti la proposta di nozze in studio non era andata secondo i piani, quella successiva, arrivata a sorpresa in un parcheggio di un supermercato, ha avuto un lieto fine. Nello studio del trono over Ida aveva avuto un tentennamento dovuto ai soliti problemi con il cavaliere, ma poi, una volta fuori dal programma, deve aver capito cheè l’uomo della sua vita. E infatti quando nei giorni scorsi lui le ha ridato l’anello non c’era nemmeno bisogno di sentire la sua risposta: parlava il suo sorriso. Come detto, il cavaliere di Taranto l’ha sorpresa in un parcheggio e, attraverso alcune Storie di Instagram, ha condiviso con i suoi follower quel momento. “Lo vogliamo mettere questo anello? Che dici?”, le ha chiesto. (Continua dopo la) E, questa volta, a ...

