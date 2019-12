Ibrahimovic torna al Milan | sei mesi di contratto per salvare il Diavolo

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Se volete sono quiOlimpionico mancatoJolly in campoMarchese del GrilloUn uomo sposatoSaper perdereNo Ibra no partyChi lo ferma?Guai in vistaOmosessualità?I competitorNella storiaOra non esageriamo...Ibra chi?Vendesi!Spese pazzeIl ricattoVecchio a chi?Brutto infortunioLa promessa«Sono come il vino, più invecchio e più divento buono». Se lo è detto da solo Zlatane aldavvero sperano che sia così. I rossoneri hanno un disperato bisogno di risollevare una stagione che è ancora peggiore delle ultime, già disastrose. Da settimane si parlava di un possibile ritorno in Italia del campione svedese che ha svernato nell’ultima stagione a Los Angeles. Anzi, come direbbe lui, ha portato loro Zlatan. «Orate a guardare il baseball» ha scritto su Twitter l’attaccante svedese salutando i tifosi dei Los Angeles Galaxy alla scadenza del. «Sono venuto, ho visto, ho vinto. ...

capuanogio : #Ibrahimovic torna al #Milan con un contratto di sei mesi e il rinnovo che scatta a seconda dei gol realizzati prim… - Sport_Mediaset : #Ibrahimovic torna al #Milan! ???? Il giocatore ha detto 'SI' ?? - fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Lo svedese ha detto sì: “Firmerà un contratto di 6 mesi” -