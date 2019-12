Ibrahimovic Milan | si attende solo il comunicato Il 2 in città

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019), già pronto ilufficiale della società: sarà pubblicato tra oggi e domani. Il giorno 2 lo svedese inÈ ormai davvero tutto fatto per l’approdo di Zlatanal. Lo svedese è pronto per il secondo capitolo della sua avventura in rossonero, e per vederlo di nuovo sotto l’ombra della Madonnina èquestione di tempo. Ilufficiale riguardo il suo ingaggio è già stilato dalla società ed èin attesa di essere pubblicato (tra oggi e domani). Poi il calciatore arriverà in Lombardia il giorno 2 gennaio, con spazio quindi per esordire contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì - DiMarzio : #Milan-#Ibra, manca solo l’ufficialità dell’accordo?? - AntoVitiello : Ore di lavoro intenso a Casa #Milan per ultimi dettagli del contratto di #Ibrahimovic, il comunicato potrebbe arriv… -