Ibrahimovic Milan | ritorno di fiamma – VIDEO

(Di venerdì 27 dicembre 2019)torna aldopo l’esperienza in MLS con i Los Angeles Galaxy: grande attesa per il fuoriclasse svedese –Finalmente è ufficiale: Zlatanè un nuovo giocatore del. Il fuoriclasse svedese ha rotto gli indugi e accettato di tornare in Serie A, nel club rossonero che lo ha accolto dal 2010 al 2012. Paris Saint-Germain e Manchester United prima dell’esperienza in MLS con i Los Angeles Galaxy. Ora lo aspetta il, per una nuova avventura. Leggi su Calcionews24.com

