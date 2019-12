Ibrahimovic Milan | ecco quando lo svedese sosterrà le visite mediche

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Zlatanè pronto a vivere il secondo primo giorno da rossonero: losarà in Italia a inizio gennaio È arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale: Zlatanè un nuovo giocatore del. Lo, come riporta Sky Sport, sarà in Italia il 2 gennaio per sostenere lee per firmare il contratto di sei mesi con i rossoneri. Successivamente si unirà con i compagni per gli allenamenti agli ordini di Pioli, poi sarà tempo di presentazione ufficiale. Molto più facile vederlo in campo (o in panchina) il 15 gennaio contro la Spal che all’Epifania contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

