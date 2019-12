Ibrahimovic | ecco l’annuncio del Milan | i dettagli del contratto

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilha annunciato il ritorno di Zlatanin rossonero.il comunicato ufficiale del club meneghino Ilha annunciato su Twitter il ritorno in rossonero di Zlatan. Il club meneghino ha pubblicato un breve video sui social dove viene mostrato la Madoninna dio sulla quale campeggia la scritta: “IZ COMING”.il comunicato ufficiale: «ACcomunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva.» ⚡

