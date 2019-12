Ibrahimovic è ufficialmente del Milan | “Cambierò il corso di questa stagione”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Zlatan“Izcoming”. Lo annuncia così, il. Ibra è di nuovo in Italia, ed èun giocatore ⚡

Fiorentinanews : Il sogno dei tifosi viola sfuma per sempre: #Ibrahimovic è ufficialmente un giocatore del #Milan #Fiorentina… - stadiogoal : UFFICIALE ZLATAN #Ibrahimovic torna in Italia dopo 7 anni e mezzo di assenza. Il fuoriclasse svedese è ufficialmen… - sportli26181512 : Ibrahimovic torna al Milan: l'annuncio ufficiale del colpo di calciomercato: Come noi di Sky vi avevamo anticipato… -