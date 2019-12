Ibrahimovic annuncia | «Milan | arrivo» – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Zlatanhato, a modo suo, su Twitter il ritorno al: lo svedese sarà in Italia il 2 gennaio Zlatanhato su Twitter il ritorno al. Lo svedese, a modo suo, ha dato la notizia a tutti i tifosi rossoneri con un’immagine che lo ritrae vestito da Dio mentre è intento a fare braccio di ferro con un Diavolo. «Stesso Zlatan, Diavolo diverso.», questo il breve messaggio pubblicato dallo svedese che non ha fatto altro che aumentare l’hype tra i tifosi del. Same Zlatan. Different Devil. @acpic.twitter.com/2sU0su3Jtt — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) December 27, 2019 Leggi su Calcionews24.com

