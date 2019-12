Ibrahimovic al Milan

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si tratta di un ritorno: Zlatangiocherà nelper i prossimi sei mesi. L’accordo, dato per fatto il 26 dicembre, prevede 3,5 milioni di euro più bonus fino alla fine della stagione e la possibilità di prolungare il contratto per altri dodici mesi in base ai risultati.alIl giocatore, 38 anni, il 13 novembre scorso ha annunciato la fine della storia con i Los Angeles Galaxy. L’esperienza americana era iniziata a marzo del 2018. I rossoneri vengono dalla clamorosa scoppola beccata dall’Atalanta alla fine di dicembre e dal cambio di allenatore che ha visto Giampaolo passare il testimone a Pioli finora senza risultati apprezzabili. Con l’arrivo di Zlatan spera di risollevarsi in ottica Champions League per guadagnare quella qualificazione che manca da anni e che darebbe respiro ai conti di un club passato attraverso diverse vicissitudini ...

