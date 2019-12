Ibrahimovic al Milan | spunta l’indizio social rossonero – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Zlatanè impaziente di iniziare la sua seconda avventura con la maglia del: ecco l’indizioMancano pochi dettagli e poi Zlatansarà pronto a sbarcare (nuovamente) ao per iniziare la sua seconda avventura con la maglia del. Lo svedese è impaziente di tornare a giocare e lancia messaggi dal suo profilodi Instagram. Ibra, attraverso una storia Instagram, ha pubblicato unadi se stesso con gli occhi rossi, color diavolo, e un dito ad indicare l’occhio come a dire: “Attenzione, sta per succedere qualcosa”. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì - repubblica : Milan, ecco il regalo di Natale: è quasi fatta per il ritorno di Ibrahimovic - SkySport : ? #Ibrahimovic ?? Lo svedese vicino al ritorno al #Milan ?? Tutti gli aggiornamenti su #SkySport 24 ?… -