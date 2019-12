Ibrahimovic al Milan | l’indizio social lascia pochi dubbi sulla prossima destinazione

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilha piazzato il colpo Zlatan, lo svedese adesso avrà il compito di risollevare il club rossonero che sta disputando una stagione veramente deludente ed al momento sta lottando per la retrocessione. La dirigenza ha così deciso di intervenire sul mercato, lo svedese non sarà l’unico acquisto, nelle ultime ore è arrivato un nuovo indizio sul ritorno di Zlatan. Dopo il leone che alza il dito medio su Twitter, i suoi personali auguri di Natale, presumibilmente dedicato alla Major League Usa è arrivato un nuovo messaggio,si è presentato con completo nero e cravatta in stile Iene ma con gli occhi totalmente rossi. Un calciatore ‘indiavolato’ dunque e pronto per la nuova esperienza con la maglia rossonera. Calciomercatoè di nuovo rossonero: i dettagli sull’accordoL'articoloal, l’indizio...

DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì - repubblica : Milan, ecco il regalo di Natale: è quasi fatta per il ritorno di Ibrahimovic - SkySport : ? #Ibrahimovic ?? Lo svedese vicino al ritorno al #Milan ?? Tutti gli aggiornamenti su #SkySport 24 ?… -