Ibra torna al Milan “cambieremo corso stagione”

(Di sabato 28 dicembre 2019) Zlatanhimovic di nuovo con la casacca rossonera: Ilcomunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore svedese. L'accordo con il club rossonero va fino al termine di questa stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva. Nato a Malmo (Svezia) il 3 ottobre 1981,fa ritorno aldopo aver scritto pagine importanti nella storia rossonera, collezionando, nelle stagioni 2010/11 e 2011/12, 85 presenze e 56 reti e contribuendo nel 2011 in maniera decisiva alla conquista del diciottesimo Scudetto e della Supercoppa Italiana. La straordinaria carriera di Zlatan, iniziata con la maglia del Malmo Fotbollforening, e' stata scandita, oltre che dal, da AFC Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Paris Saint-Germain, Manchester United e Los Angeles Galaxy, per un totale di 788 partite e 473 gol.Tra gli innumerevoli ...

