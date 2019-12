Ibra al Milan per contare Torna nella serie A dove è diventato re

Leggi la notizia su lastampa

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La promessa di Zlatan dopo la firma: “Lotterò per cambiare la stagione”. Contratto di 6 mesi a 3,5 milioni più bonus: possibile esordio in Coppa Italia

DiMarzio : #Milan-#Ibra, manca solo l’ufficialità dell’accordo?? - AntoVitiello : #Ibra al #Milan ci siamo. Ultimi dettagli per il ritorno dello svedese in rossonero. Conferme in questi minuti, gra… - Sport_Mediaset : #Milan, la nostra idea per #Ibra ?? Prendi la maglia numero 1? Condividete il nostro hashtag #ibranumero1 ??… -