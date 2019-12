I rumor della crisi matrimoniale | ​Kate e quella foto con il principe

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Carlo Lanna Lo scatto familiare dei duchi di Cambridge nasconde un grande significato per Kate... anche se la moglie delnon è in primo piano Non è facile destreggiarsi fra tutti i gossip dei reali inglesi. La settimana di Natale è stata un susseguirsi di, pettegolezzi e cartoline di auguri. La stampa e gli esperti di Corte hanno dissezionato leche, nelle ultime ore, sono trapelate sui profili social di Kate Middleton e persino in quello di Meghan Markle. Perché il diavolo è insito nel dettaglio. Soprattutto il bellissimo scattofamiglia di Kate e William ha destato molto interesse, dato che è stato pubblicato proprio in quei giorni in cui la stampa ha parlato di. In realtà lache è stata pubblicata sui social racconta una storia, è a libera interpretazione del fruitore, ma come hanno evidenziato gli esperti, vuole inviare ...

lupopanaro : RT @ClubAlfaIt: La#Ferrari: il successore potrebbe avere meno potenza della SF90 Stradale - ClubAlfaIt : La#Ferrari: il successore potrebbe avere meno potenza della SF90 Stradale - ClownHwi_ : RT @ab6ixitalia: [INFO] Con le prove raccolte dai rapporti e dalle segnalazioni dei fan riguardanti rumor, diffusione di informazioni false… -