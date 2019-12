I piani segreti Usa per l’operazione afghana e nell’Indo-Pacifico

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dal pantano di Kabul si percepiscono cambi di rotta neidel Pentagono. Dopo l’ultima visita del senatore Lindsey Graham è evidente la volontà di ridurre a 8600 unità, dalle 13000 attuali, le truppe Usa presenti sul territorio. Come riportato da Military Times, in una recente conferenza stampa il Segretario alla Difesa Mark Esper si è detto intenzionato a un cambio di strategia, ovvero dispiegare parte di soldati attualmente operativi in Afghanistan nella zona Indo-Pacifica, in modo da poter fronteggiare probabili minacce cinesi. Infatti il Segretario afferma: “Vorrei scendere a un numero inferiore e riportare a casa quelle truppe, affinché possano riqualificarsi per altre missioni ed essere ridistribuite nell’Indo-. Solo in questo modo avremmo le giuste risorse per concentrarci ed affrontare la sfida più grande che per noi oggi è la Cina”. IUsa ...

