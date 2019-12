I Miserabili | la serie su Raitre | Anticipazioni domenica 29 dicembre

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Susarà trasmessa lade I, che è composta da sei episodi, ma in Italia sono trasmessi in tre puntate:29la prima puntata e poi lunedì 305 gennaio sempre in prima serata suTratto dal grande classico di Victor Hugo, Laandrà in … L'articolo Ilasu29proviene da www.meteoweek.com.

zazoomnews : Calendario Serie Tv in Italia 2019: I Miserabili la miniserie su Rai 3 - #Calendario #Serie #Italia #2019: - JohnHard3 : @elpme10 @peppesignore Della serie 'I Miserabili' ....!!! - AntonellaChessa : RT @RaiTre: Un capolavoro assoluto, la storia de 'I Miserabili', tratta dal romanzo di #VictorHugo, torna ancora una volta protagonista di… -