Hyper Light Drifter è il nuovo gioco gratuito di Epic Games Store

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ha da poco annunciato il prossimoin regalo nel periodo natalizio, ovvero."Gli echi di un passato oscuro e violento risuonano in una terra selvaggia intrisa d'oro e sangue.è unRPG d'azione e avventura nella migliore tradizione 16-bit con meccanismi, grafiche e planimetrie diestremamente modernizzate. Protagonisti di questo mondo sono i Viandanti, accumulatori di antiche conoscenze, tecnologie perdute e storie infrante. Il nostro Viandante, afflitto da una malattia dolorosa e lacerante, vaga per le terre del Tempo Sepolto alla ricerca di un antidoto." - recita la descrizione delè uno spettacolare action RPG sviluppato da Hearth Machine. E' disponibile su PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4.Leggi altro...

