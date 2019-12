Haaland Juventus | si chiude a gennaio | cifre shock e il nuovo tema tattico

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 27 dicembre 2019)- Secondo quanto riportato dalle ultime news di calciomercato,sarebbe ormai ad un passo dalla. Un affare che potrebbersi già asulla base di 30 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria dell’attaccante norvegese. Unrinforzo per la, soprattutto considerando il definitivo passaggio al 4-3-1-2, con la necessità di unattaccante da affiancare a Higuain, Ronaldo e Dybala., 30 milioni la clausola: super contratto quinquennale? Come accennato nel corso delle scorse settimane, lapotrebbe puntare all’attaccante norvegese, sorpassando la concorrenza dello United e offrendo al giocatore un ricco contratto dalla durata di 5 anni. Leggi anche: De Ligt, l’olandese non si pone limiti: le parole 30 milioni il costo della clausola rescissoria dell’attaccante norvegese, la ...

