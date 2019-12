Gruppo Toponomastica femminile | intitolazione di 21 alberi alle Madri Costituenti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ilcasertano dell’associazioneha partecipato questa mattina, 27 dicembre, al presidio che si è svolto nella Villetta Padre Pio in opposizione all’abbattimento di 21ora in loco così come previsto dal progetto di riqualificazione. Ilritiene che il verde in città porti beneficio mentre il taglio degliè dovuto esclusivamente a scelte progettuali infelici che prevedono la sostituzione di verde con cemento. La partecipazione al presidio di questa mattina è stata l’occasione per ribadire, e diffondere tra i presenti, la richiesta inviata al comune di Caserta di non abbattere i 21ma di intitolarli alla memoria delle 21, le prime donne che nella storia della Repubblica Italiana si sono distinte per il loro impegno sociale e politico. Di seguito i loro ...

