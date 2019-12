Greta Thunberg attaccata dall’arcivescovo di Cracovia | “Dice cose contrarie alla Bibbia”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo gli innumerevoli battibecchi tra Trump e, si aggiungono anche le accuse mosse dall’arcivescovo di. Contro la ragazzina, infatti, si è espresso anche Monsignor Marek Jedraszewski. Nelle ultime ore sono emerse alcune pungenti dichiarazioni mosse da Monsignor Marek Jedraszewski, arcivescovo di, nei confronti della giovane e dinamica attivista. Scostandosi … L'articolodall’arcivescovo di: “DiceBibbia” proviene da www.meteoweek.com.

makkox : Greta Thunberg un po' gli 80 euro, non uguali uguali eh, ma un po' li ricor NON IDENTICI PROPRIO EH, ma un po' si v… - repubblica : A Torino ad agosto il raduno internazionale dei ragazzi dei Fridays for Future. E ci sarà Greta Thunberg [aggiornam… - RaiNews : Jane Fonda è stata arrestata davanti a Capitol Hill, dove da tre mesi manifesta per l'emergenza climatica ogni vene… -