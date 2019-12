Grande Fratello Vip anticipazioni | Antonio Zequila polemico | “Fregatevene!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 28 dicembre 2019)Vip,prima di entrare: “Fregatevene dei commenti altrui!” Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione delVip targata Alfonso Signorini. Il reality ripartirà mercoledì 8 gennaio e già sono stati svelati alcuni concorrenti e tra di essi c’è. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e celebre soprattutto per la furiosa lite con Adriano Pappalardo, si prepara quindi ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.Tuttavia sui social ha pubblicato dei post abbastanza ambigui e polemici. L’ultimo in ordine di tempo è stato pubblicato poche ore fa a commento di una sua foto e recita: “Fregatevene…dei commenti altrui…credete sempre e solo in voi stessi…per aspera ad astra…..yes”. Non si sa chi siano i destinatari del messaggio, probabilmente si riferisce ad alcune ...

