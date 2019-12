Governo Conte news | i giorni di gennaio che mettono a rischio la maggioranza

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il 2019 sarà un anno da dimenticare per il. Una crisi di, un cambio die una coalizione d’emergenza non sono sicuramente gli obiettivi che si erano prefissati leader della politica italiana.sarà un mese cruciale, ricco di giornate difficili che potrebbero mettere al’esecutivo.: cinque date adefiniranno laL’anno nuovo partirà con il botto per ilbis. Già dalla prima settimana, infatti, appena finite le feste, il 7dovrà affrontare la questione della prescrizione. Questo nodo difficile, causa di discussioni all’interno dei palazzoni, verrà esaminato in un vertice a seidalla sua entrata in vigore. Il primo ostacolo lo pongono i renziani: contrari allo stop della prescrizione, hanno infatti già dichiarato che nel caso non giungessero notizie ...

LegaSalvini : ++ ??MASSIMA DIFFUSIONE!?? ++ Il calo degli sbarchi vantato dal governo nel 2019? In questo servizio lo si specifica… - giusmo1 : Governo, pochi fondi per l'istruzione: il ministro #Fioramonti si dimette con una lettera a Conte - repubblica : Governo, pochi fondi per l'istruzione: il ministro Fioramonti si dimette con una lettera a Conte [aggiornamento del… -