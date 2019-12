Gomorra, Brugnatelli e Janeczek per un caso letterario senza precedenti (Di venerdì 27 dicembre 2019) Edoardo Brugnatelli e la scrittrice Helena Janeczek, oltre ad avere creduto in Saviano, «hanno donato al testo da questi siglato una veste spendibile in termini narrativi e commerciali». Saviano, puntualizza il giovane studioso Simone Del Latte, autore del recente saggio Dalle voci di Scampia al racconto di Saviano. La genesi di Gomorra attraverso il filtro … L'articolo Gomorra, Brugnatelli e Janeczek per un caso letterario senza precedenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

