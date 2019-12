Gol fantasma Empoli | Corsi | «Sembra incredibile…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Goldell’, il presidente toscanotorna sull’episodio: «Incredibile che l’arbitro non l’abbia visto…» L’è stato pesantemente danneggiato a causa del golnon convalidato nella partita contro il Cosenza, virtualmente siglato da Ricci. Sull’avvenimento è tornato il presidente dei toscani, Fabrizio. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: «Goldi ieri? Sono cose che succedono, purtroppo il calcio è ancora vulnerabile in certi aspetti.incredibile che l’arbitro non abbia visto, ma non c’è la tecnologia. Dobbiamo incanalare la rabbia nella gara di dopodomani. Non meritavamo di perdere, ma il calcio è così». Leggi su Calcionews24.com

