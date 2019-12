Gli Stati Uniti continuano a dettare legge sulla Cina

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’ascesa economica dellaè sotto gli occhi di tutti e non può certo essere nascosta. Può però essere ridimensionata, proprio come ha cercato di fare Bloomberg con un articolo dal titolo emblematico: “China’s Economy May be No.1, But It Is Still Poor”. La traduzione in italiano suona più o meno così: “L’economia cinese può diventare la numero uno. Ma è ancora troppo povera (per farlo)”. Il cuore del ragionamento è che sì, quella del gigante asiatico è la seconda economia più grande al mondo e ha tutte le carte in regola per piazzarsi al vertice della piramide, al posto degli. Tuttavia le previsioni divergono nel momento esatto in cui bisogna stabilire quando avverrà il sorpasso sugli americani: fra un anno, cinque, dieci? Inoltre, se confrontiamo i vari Paesi del mondo utilizzando lo standard della “parità del potere d’acquisto” laè già la ...

