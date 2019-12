Gli sbarchi dimezzati nel 2019

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il ministero dell’Interno registra un dimezzamento neglirispetto al 2018: sono arrivati in 11.439 (al 24 dicembre), erano stati 23.210 del 2018. Ma erano stati addirittura 118.914 nel 2017. Il crollo, insomma, è nei numeri. Rispetto a due anni fa, si è a -90%. Il trend lo ha certificato anche l’Istat: il calo degli immigrati provenienti dal continente africano nel 2018 è pari a -17%. In compenso aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero: nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono state 157 mila. Di queste partenze, 117 mila sono italiani che se ne vanno. Gli altri sono migranti che tornano a casa o vanno a cercare fortuna altrove. In complesso, dice l’Istat, sono stati 816 mila gli italiani che si sono trasferiti all’estero negli ultimi dieci anni. Quasi tre su quattro hanno circa 25 anni e vantano un livello di istruzione medio-alto. Un’emergenza ...

TgLa7 : Finita l'emergenza #migranti , dimezzati gli #sbarchi. Migliorano i #ricollocamenti - LegaSalvini : ??????LE PALLE DEL GOVERNO! SBARCHI CALATI NEL 2019? MA SOLO GRAIE AL PERIODO DI SALVINI MINISTRO! Ma questi pensan… - LaStampa : Secondo i numeri diffusi dal ministero dell’Interno nell’anno che sta per concludersi sarebbero arrivate 23mila per… -