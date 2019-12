Gli auguri di Nek | duetto con la figlia Beatrice in Jingle Bell Rock

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nek si mostra ancora una volta con la, la stessa che ha presentato alla rete la prima volta appena tre mesi fa. Nove anni,issima e con una dote vocale che ha certamente ereditato dal padre,Neviani debutta ora in veste canora – si fa per dire – su Instagram dove duetta insieme al padre sulle note di. La canzone di Nek e della“Io evi facciamo glicosì”. Padre e, davanti all’albero di Natale, aprono le porte di casa loro con una dedica chitarra e voce. Il video, che sfonda velocemente il muro delle 60mila visualizzazioni, fa il pieno di like e di commenti, alcuni a dire il vero insospettabili. C’è il cuore lasciato dal musicista Saturnino, ma c’è anche l’entusiasmo di una Daniela Santanchè in vena di complimenti: “Siete fantastici”.– decisamente intonata – sembra una bimba un po’ ...

