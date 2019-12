Gli auguri del Catania ai suoi giocatori | “Non possiamo pagarvi | trovatevi un’altra

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sul sito ufficiale delc’è la lettera diai tifosi. Invece aiil club ha mandato un’altra lettera, che dice in sostanza: a gennaio apre il mercato,un’altra squadra perché non vipagare. Il contenuto della missiva, condito dai ritualidi buone feste, è singolare: “Cari ragazzi nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie glidi un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della nostra società”. Che come premessa già non suona benissimo. Ma la notizia arriva subito dopo: “Il calcioSpa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita delè primaria ad ogni cosa, così che ci sembra giusto che ...

