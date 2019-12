Gl insulti sessisti del consigliere regionale di Fdi in Veneto nei confronti delle

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Glidi Sergio Berlato,di Fdi inSergio Berlato,di Fdi in, nel giorno di Natale ha pubblicato una vignetta, successivamente rimossa, che conteneva, che Berlato ha dedicato “a tutte le signorine animaliste e vegane”, le quali lo avevano criticato per il fatto di essere un “appassionato cacciatore”. Nella notte di Natale, Berlato, che dopo la Brexit diventerà europarlamentare, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una vignetta sessista scrivendo: “Dedico questa vignetta a tutte le signorine animaliste e vegane che in questi giorni mi hanno fatto dono dei loroloro minacce solo per il fatto che sono un appassionato cacciatore”. La pubblicazione della vignetta ha sollevato diverse critiche e polemiche sia da parte di semplici utenti che da ...

