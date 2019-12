Giustizia, si riaccende il dibattito sulla prescrizione (Di venerdì 27 dicembre 2019) Torna ad accendersi il dibattito sulla Giustizia e sulla prescrizione di Alfonso Bonafede. In particolare, il Pd ha deciso di presentare al Nazareno una proposta di legge che propone una modifica sostanziale rispetto a quella sostenuta da Bonafede. Restano infatti i tempi di prescrizione per ogni reato, ma, sia nel processo in appello che in Cassazione, l’orologio si fermerà per un anno in più passando da 18 a 30 mesi per 5 anni complessivamente. Giustizia: prescrizione fa discutere Torna a fare discutere la prescrizione che, in questo caso, con una nuova proposta presentata dai Dem, farebbe cadere quella dell’attuale ministro Bonafede che si ferma invece definitivamente dopo il primo grado. L’idea del Pd sarà comunque ufficializzata venerdì 27 dicembre. La reazione di Bonafede è arrivata a stretto giro: “Valuteremo tutte le proposte il 7 gennaio, ma ... Leggi la notizia su notizie

