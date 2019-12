Giuseppe culla Gesù | mentre Maria riposa | il presepe moderno approvato da Papa Francesco

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) C’è, sorridente, intento are Gesù Bambino, al suo fiancodistesa sulla paglia, che si gode un po’ di riposo. La scena del” è stata postata su Instagram da.“Mi hanno regalato un’immaginetta di unspeciale, si chiama ‘lasciamore mamma’”, ha scritto il Pontefice sul suo profilo Instagram. “Quanti tra marito e moglie si dividono la notte per il bambino che piange, piange, piange”.La reinterpretazione del tradizionaleè piaciuta agli utenti, che hanno battuto oltre 300mila like per il post: “Possiamo invitare la Sacra Famiglia a casa nostra, dove ci sono gioie e preoccupazioni, dove ogni giorno ci svegliamo, prendiamo cibo e sonno vicini alle persone più care. Ilè un Vangelo ...

Corriere : Maria dorme, Giuseppe culla il bambino: ecco il presepe «moderno» lodato dal Papa - Delorenzoanna1 : Il presepe che piace a Papa Francesco: Maria dorme, Giuseppe culla il bambino - - Mariastellalong : RT @antonaccigabria: Il primo presepe contro il gender gap in Vaticano, Giuseppe culla Gesù e Maria si riposa -