Giro d’Italia 2020 | Egan Bernal non parteciperà | il colombiano punterà al Tour de France

(Di venerdì 27 dicembre 2019)nonald’Italia. Ilaveva lasciato aperta una porta e aveva manifestato il desiderio di correre la Corsa Rosa ma il sudamericano non sarà al via da Budapest il prossimo 9 maggio. Il vincitore dell’ultimodesi concentrerà sulla Grande Boucle dove cercherà di difendere la maglia gialla e sarà affiancato da Chris Froome e Geraint Thomas: il Team Ineos ha deciso di schierare un terzetto di lusso nella corsa a tappe più prestigiosa al mondo. A riportare l’indiscrezione è stato l’accreditato quotidianoEl Tiempo il quale ha rivelato i programmi del fuoriclasse sudamericano per la prossima stagione: esordio ai campionati nazionali, poiColombia (11-16 febbraio) e presenza alla Parigi-Nizza per poi lanciarsi versodi Svizzera odel Delfinato come preparazione alde. Il Team ...

