Giovanni Ciacci | nuovo attacco a Detto Fatto | “Ma chi se ne frega!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)attacca: “Chi ho aiutato e messo nel programma è sparito” L’opinionista di Barbara D’Urso,, al vetriolo contro. Di recente ha ammesso che il programma in onda su Rai2 e condotto da Bianca Guaccero è un programma finito e molti si sono comportati male con lui. In una recente intervista rilasciata al settimanale Voi,ha confessato che non gli manca nemmeno un po’ed è rimasto molto deluso dalle persone che aveva messo lui nel programma, ma nel momento in cui è andato via, sono sparite e non le hai mai più sentite nonostante sia tutta gente che ha aiutato e hacrescere: “Spariti, neanche una telefonata per sapere come sto. Quindi perchè mi dovrebbe dispiacere? Ma chi se ne frega!” Altre persone che fanno parte del factual show di Bianca Guaccero,...

AryDreamer : Io come Giovanni Ciacci: Natale è La storia infinita o La spada nella Roccia Sono anche una delle poche che non ha… - BITCHYFit : Giovanni Ciacci si candida al Grande Fratello Vip: 'Andrei di corsa!' | BitchyF - blogtivvu : Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci: frecciatine al GF Vip e Detto Fatto -