George Michael | la sorella Melanie muore nello stesso giorno in cui morì il cantante

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tra anni dopo la morte di, avvenuta il 25 dicembre 2016, anche la 55ennePanayiotou è deceduta. A darne notizia il The Mirror. A scoprire la donna lamaggiore, che l'ha trovata senza vita, in casa, a terra. Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma non è da escludere l'ipotesi del suicidio, visto l'incredibile coincidenza.del fratello. Ildi Natale.Tra le altre cose l'ex voce degli WHAM aveva lasciato l'intero proprio patrimonio da 110 milioni di dollari proprio alle sorelle Yoda e, escludendo ex storici come Kenny Gross e Fadi Fawaz. Quest'ultimo, che ha vissuto al fianco digli ultimi anni della sua vita, non ha mai digerito l'assenza dal testamento, tanto da sparare a zero contro il, sui social, a mesi alterni.46enne ex parrucchiere, Fadi ha vissuto nell'abitazione londinese di...

