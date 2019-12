Genova | donna di 65 anni muore nell’incendio della propria abitazione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Unadi 65è morta nell’incendiocasa: è successo questa notte a Lumarzo, nell’entroterraprovincia di. Le fiamme si sono sviluppate nella notte nell’, ma l’allarme è stato dato solo questa mattina da un parente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco diest che hanno trovato il corpo senza vita dell’anziana, probabilmente soffocata dal fumo.Le cause del rogo sono in via di ricostruzione: sull’accaduto indagano i carabinieri e il nucleo investigativo dei vigili del fuoco Niat. L'articolodi 65nell’incendioproviene da Il Fatto Quotidiano.

