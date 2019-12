Genoa | il ritorno di Perin ad un passo Preziosi punta anche Pjaca

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019), quasi tutto pronto per ildi Mattiatra i rossoblu. Insieme a lui possibilel’arrivo diSembra quasi fatta per ildi Mattiaal. Dopo l’esperienza non troppo esaltante nella Juventus l’estremo difensore potrebbe tornare a indossare la maglia dei grifoni. Come riporta il Corriere dello Sportvorrebbe aggiungereun altro giocatore alla sua scuderia. Il patron infatti insieme aldivorrebbeMako. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : Juve, le uscite: Perin, sempre più vicino il suo ritorno al Genoa per ripartire dopo l’ennesimo grave infortunio. P… - pisto_gol : La tifoseria del Genoa, in guerra con Preziosi, non vuole Lopez-già bloccato dal neo-Ds Marroccu-come nuovo tecnico… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Juve, le uscite: Perin, sempre più vicino il suo ritorno al Genoa per ripartire dopo l’ennesimo grave infortunio. Prezio… -