Gelosia | 10 consigli per combatterla e uscirne nell' anno nuovo

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Secondo la psicologia, la reazione mentale che abbiamo quando siamo presi dallaè necessaria per mantenere un legame con una persona. Tuttavia, quando laè così grande da prendere il sopravvento sulla nostra personalità, c'è un problema. Unita all'ansia, lapuò impedirci di pensare correttamente e può persino distruggere una relazione sana. Se hai bisogno diper smettere di essere geloso, eccone alcuni che ti aiutera non eliminarla completamente, ma a ridurla a un livello sano per la relazione. Fiducia Sembra un cliché, ma se non c'è fiducia, non puoi mai sentirti tranquillo. E se non ti fidi di lei, come potete avere una relazione completa? Ti ha scelto per un motivo, e se non sei cambiato e non sei stato un cattivo partner, non devi preoccuparti. Se un giorno volesse lasciarti, sarebbe ...

scintilla2014 : @IlBomma Oooh finalmente una bimba sana con della sana gelosia; resistete, coinvolgetela, fatela sentire grande e g… - memoriouis : Io: do consigli agli altri e li tranquillizzo sul fatto che è normale provare un po' di gelosia e che bisogna solo… -