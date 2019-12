Gazzetta | Il Napoli cerca l’accordo con il Celta Vigo per Lobotka

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sfumata la possibilità Torreira per l’arrivo di Areta sulla panchina dell’Arsenal, ilha virato il suo interesse su. Il giovane centrocampista delsarebbe infatti il profilo giusto per ricoprire il ruolo di regista nel 4-3-3 di Gattuso. Ilnon sta disputando una grande campionato e, secondo quanto riporta oggi ladello Sport, il calciatore ha già chiesto alla squadra di andare via e proprio per questo la società dovrebbe rivedere la sua clausola che al momento è fissata a 50 milioni. De Laurentiis potrà mettere sotto contratto il giocatore pagando al club spagnolo 30 milioni di euro, cifra che è richiesta tutta in una soluzione,mentre il presidente delha prospettato un prestito (3 milioni) a gennaio, con diritto o obbligo di riscatto (27milioni) a giugno. Insomma, bisogna soltanto trovare la formula che possa soddisfare ...

