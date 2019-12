Gaia e Camilla | il giorno dei funerali Ai domiciliari Pietro Genovese

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019)è agli arrestidal pomeriggio deldi Santo Stefano. È stato dunque arrestato il ventenne che ha investito con la sua auto le sedicenniRomagnoli eVon Freymann nella notte fra venerdì 20 e sabato 21 dicembre mentre attraversavano corso Francia a Roma. Il figlio del regista Paoloè indagato per duplice omicidio stradale. Il ragazzo è risultato positivo all’alcol test con un valore di 1,4 e ad alcune sostanze stupefacenti, ma questa aggravante non è stata inserita fra le accuse perché l’assunzione poteva non essere recente. L’alcol sì, per un neopatentato il tasso dovrebbe essere zero. Le indagini hanno accertato che in auto conc’erano anche due amici. I due ragazzi sono stati interrogati dai vigili urbani e hanno confermato la versione del ventenne: «Il semaforo era verde, loro sono sbucate ...

