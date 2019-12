Furti nella notte di Natale | arrestato ladro nel napoletano

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) C’è chi ladila passa festeggiando con la famiglia e chi ne approfitta per mettere a segnoe rapine. I Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana hannoun uomo che cercava d’intrufolarsi in una villa proprio durante ladel 25 dicembre. Le forze dell’ordine sono riuscite a intervenire prima che la famiglia rincasasse.dia Somma Vesuviana L’allarme è scattato dopo che alcuni vicini hanno visto ilintento a scavalcare il cancello della villa in zona Santa Maria delle Grazie a Castello. I Carabinieri sono riusciti a intervenire prima che l’uomo riuscisse a entrare nell’abitazione. L’uomo, un bengalese di 21 anni, era un senzatetto. Nel corso della, le forze dell’ordine hanno fermato e identificato più di 200 persone e 120 veicoli con l’obiettivo di monitorare le strade e individuare persone in procinto di ...

