Funerali ragazze investite a Roma | la sorella di Camilla | “Mi avevi chiesto quale fosse

(Di venerdì 27 dicembre 2019)Gaia e: le parole delladi“Si è persa una delle fondamenta della nostra famiglia”, così Giorgiagnoli, ladi, una delle duee uccise nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre in Corso Francia, a. Oggi, venerdì 27 dicembre, si sono tenuti i(qui la DIRETTA) die Gaia von Freymann. Coinvolto nella tragedia il figlio del regista Paolo Genovese, Pietro, che era alla guida dell’auto. “Eri la piccola di casa. Tu che trovavi imbarazzo ogni volta che si parlava di te, non ti piaceva sentirti gli occhi addosso. Ti sentivi imperfetta. E invece si è persa una delle fondamenta della nostra famiglia. Oggi le nostre notti sono la cosa peggiore della giornata. Tempo faa tavola,il senso della vita e non ti ho saputo rispondere. Oggi una risposta ce ...

