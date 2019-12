Funerali Piero Rattazzo | l’ultimo saluto al barista di Porta Ticinese

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Milano dice addio allo storico: venerdì 27 dicembre si sono svolti inella Basilica di Sant’Eustorgio. Centinaia di persone si sono radunate per salutare un’ultima volta un uomo che ha gestito il bar diper oltre 50 anni., infatti, ha accompagnato e allietato le mattinate di tre generazioni di milanesi. A lui si deve l’invenzione del “bere in strada” e dell”ora felice. All’età di 84 anni purtroppo è scomparso dopo aver lottato duramente contro una malattia che lo affliggeva da anni.Lo storicodi, è morto lunedì 23 dicembre a 84 anni: isi sono svolti il 27 dicembre nella Basilica di Sant’Eustorgio.era amato da tutti: ha gestito per oltre 50 anni il suo locale accompagnando tre generazioni di milanesi. Al ...

