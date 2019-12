Funerali Gaia e Camilla | la durissima omelia del parroco | «Quando sei sbronzo e fatto ti

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) «Ciao Angeli». Lo striscione appeso sul luogo dell’incidente saluta le due amiche di 16 anni travolte da un’auto lo scorso 22 dicembre. Saranno gli inquirenti a chiarire le modalità dell’incidente. Oggi è il giorno del silenzio per gli amici, i familiari e i conoscenti che sono arrivati nella chiesa di Collina Fleming a Roma dove hanno luogo idi. Tantissimi ragazzi hanno affollato la chiesa. All’ingresso sono state collocate due fotografie delle ragazze e decine di corone di fiori. A celebrare iè il, don Gian Matteo Botto, che non ha risparmiato durante l’un duro attacco a Pietro Genovese, il 20enne che ha travolto le due giovani. «seiti metti al volante: questa è vita?», ha detto don Gian Matteo Botto . «Brancoliamo nel buio in un’epoca in cui ci sentiamo onnipotenti, ma ...

TgLa7 : #PietroGenovese , il 20enne che sabato scorso ha investito e ucciso le due giovani sedicennni Gaia e Camilla a Cors… - petergomezblog : Incidente Ponte Milvio, Pietro Genovese arrestato. Venerdì mattina i funerali di Gaia e Camilla - SkyTG24 : Una folla di persone si è riunita nella chiesa di Collina Fleming a #Roma per i funerali di Gaia e Camilla, le due… -