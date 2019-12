Frosinone | incidente mortale mentre va alla messa di Natale | Ilaria Lai muore a 26 anni

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Una ragazza di 26di Fontana Liri è rimasta uccisa in unstradale la notte diandava aLai, volontaria della Protezione Civile e laureata in sociologia, era in macchina col padre quando la loro vettura è stata colpita da un’altra automobile; lo schianto nei pressi della chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce (). Uno scontro frontale, violentissimo, che non le ha lasciato scampo. Troppo gravi le ferite riportate, inutili i tentativi di tenerla in vita fino all’ultimo. Non ce l’ha fatta la giovaneLai, 26enne di Fontana Liri, in Ciociaria, laureata in sociologia e volontaria della Protezione Civile, rimasta coinvolta in un tremendostava andando a seguire ladiinsieme al padre. Lo schianto nella notte del 25 dicembre, le indagini sono affidate ai carabinieri. La dinamica dell’è ...

