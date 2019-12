Frgneto l’Abate tiene vivo il ricordo di Marco | intitolato un giardino dell’infanzia

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiUllo e Fragneto l’Abate. La sua scomparsa ha lasciato il segno nella comunità sannita. Ha lottato, ha sofferto ma non ce l’ha fatta. In eredità ha lasciato tanto: una moglie, sposata da poco, due bimbi meravigliosi ed unbellissimo a chi lo ha conosciuto. Oggiha una nuova eredità: undell’infanzia, un vero e proprio luogo di aggregazione, un posto per tutti. La storia è bellissima e commuove: due anni fa fu inaugurato un micronido, grazie ad un finanziamento. Lo stesso è stato poi chiuso causa esaurimento dei fondi. Le mamme di Fragneto l’Abate, grazie al fattivo supporto del consigliere comunale Francesca Rispoli, non sono state con le mani in mano: lo hanno riaperto, trasformandolo in un vero e proprio luogo di aggregazione a base di corsi di lingue, tecniche di riciclo, cineforum, animazione e ...

